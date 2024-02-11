Пациент напал с топором на бригаду скорой в Белоруссии

Пациент напал с топором на бригаду скорой помощи в Минске , два фельдшера госпитализированы.

«Бригада специалистов скорой помощи прибыла на вызов к пациенту в Минске, а пациент напал на них с топором. Сейчас оба фельдшера госпитализированы», — говорится в заявлении Минздрава Белоруссии.

Ранее сообщалось, что неизвестные мужчины 5 февраля напали на 16-летнего подростка, его девушку и друга в подъезде. В местных группах в сети писали, что напавшие вышли из пивной по соседству и решили, что на шапке школьника армейская звезда.