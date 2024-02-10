Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Алтае
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Алтае, следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что магнитуда составила 5,0 баллов, интенсивность в эпицентре – 6,4, эпицентр находился в горной местности, передает ТАСС.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, в начале февраля в Тихом океане у берегов Камчатки с разницей в несколько часов произошло два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,3 баллов.
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