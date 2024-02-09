В Москве по подозрению в краже денег у участника СВО задержан мужчина

Полиция Москвы поймала мужчину, которого подозревают в краже средств у военного. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Правоохранители задержали мужчину 1992 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Предполагаемый злоумышленник находится под арестом.

Инцидент произошел несколько дней назад. Участник СВО поступил в госпиталь, после ампутации конечностей его разместили на койко-месте в коридоре.

Мужчина хотел отдохнуть, но перед сном проверил свои вещи. С собой у него были 50 тысяч рублей наличными и 350 тысяч рублей на карте, в конверте с которой лежал ПИН-код.

После отдыха мужчина увидел в телефоне сообщение о снятии со счета всех средств. Купюр при нем тоже не оказалось.