В Ростове-на-Дону мужчина напал на двух девочек

В Ростове-на-Дону мужчина напал на двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что мужчина следовал за детьми до подъезда многоквартирного дома.

«Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним, девочки закричали, вследствие чего он испугался и убежал», — приводит сообщение РИА Новости.