Один человек пострадал в результате вооруженного нападения в Стамбуле

Один человек пострадал в результате вооружённого нападения в ходе предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Ениая, который баллотируется на пост префекта района Кючукчекмедже в Стамбуле. Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X (бывшая Twitter).