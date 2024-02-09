Названа возможная причина убийства трех женщин в Подмосковье

В правоохранительных органах считают, что причиной убийства трех женщин в Подмосковье мог стать денежный долг убийцы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, одна убитая являлась владелицей производителя полимерной продукции, а также пивоварни. В полиции считают, что убийцей может быть бывший сотрудник ГИБДД, который должен был женщине деньги. В данный момент мужчина объявлен в федеральный и международный розыск, а также заочно арестован.