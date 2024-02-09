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Адвокаты Ефремова ведут переговоры по УДО актера с семьей погибшего в ДТП

Представители Михаила Ефремова ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности условно-досрочного освобождения актера. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский.

"Недавно ко мне обратились представители Михаила Ефремова с просьбой связаться с моими бывшими доверителями - семьей Захаровых - и выяснить их позицию по поводу возможности Михаила Олеговича выйти на свободу по УДО. Мы с ними связались, и сейчас они решают какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения или нет. Поймите, это тяжелая ответственность сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают", - сказал адвокат.

Как ранее сообщал адвокат Ефремова Юрий Падалко, право на подачу ходатайства об УДО открывается у актера в конце марта.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП на Смоленской площади столицы. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

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