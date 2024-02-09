"Недавно ко мне обратились представители Михаила Ефремова с просьбой связаться с моими бывшими доверителями - семьей Захаровых - и выяснить их позицию по поводу возможности Михаила Олеговича выйти на свободу по УДО. Мы с ними связались, и сейчас они решают какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения или нет. Поймите, это тяжелая ответственность сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают", - сказал адвокат.