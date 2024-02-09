Российский бизнесмен утонул в Португалии

Друзья, Олег действительно ушел от нас. Сегодня в полиции меня допустили до опознания. Это действительно он. Олег утонул, его забрал океан. Спасибо за вашу поддержку. Уверена, что и он благодарен вам всем. Информацию о дате и месте церемонии прощания, которая состоится в Москве, опубликуем позже, — написала женщина.