Россиянка изрезала знакомую из-за подозрений в интимной связи с ее мужем

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 38-летней местной жительницы, пытавшейся расправиться со знакомой из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, женщина заподозрила мужа в интимной связи с их общей знакомой. Ночью 19 декабря 2023 года она вместе с несовершеннолетним сыном пришла в дом к сопернице, избила ее и изрезала кухонным ножом. Обвиняемая нанесла женщине 27 колото-резаных ран. Ее сын должен был записывать происходящее на видео. Отмечается, что пострадавшую спасли медики.

Было возбуждено уголовное дело. Кроме того, следователи отправили представление в органы системы профилактики о необходимости принять действенные меры по усилению профилактической работы и проверки данной семьи.