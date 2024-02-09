Подростка, пришедшего в школу с пистолетом, арестовали в Иркутске

Подростка, который пришел в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Напомним, что утром 6 февраля 16-летний подросток пришел в школу на улице Карла Либкнехта вместе с двумя друзьями. Вместе они зашли в кабинет девятиклассников, где несовершеннолетний показал школьникам пистолет и потребовал присутствующих в классе встать на колени. После этого товарищи вывели его из образовательного учреждения.

В полицию об инциденте сообщила директор школы. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и уже на следующий день, 7 февраля, подростка задержали. Выяснилось, что он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Следователи ходатайствовали о заключении обвиняемого под стражу — их прошение поддержала прокуратура, а впоследствии и суд.