В Новосибирской области нашли тело пропавшей девочки

В Новосибирской области обнаружено тело пропавшей девочки. Обвиняемый в убийстве ребенка и ее матери будет экстрадирован из Казахстана, сообщило сегодня следственное управление СК России по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что жительница Новосибирска и ее маленькая дочь, жившие в Кировском районе города, пропали в период с 20 по 23 января.

«В ходе проведения следственных действий сначала было обнаружено тело женщины на территории Тогучинского района. В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело ребенка на территории Новосибирского района», —говорится в сообщении.

Следователи отметили, что подозреваемый в убийстве матери и дочери 23 января уехал из России в Казахстан. Обвинение ему было предъявлено заочно, и заочно же была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.

«25 января обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.