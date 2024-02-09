Столичные полицейские разоблачили банду мошенников-риэлторов

Полицейские задержали шестерых мошенников, наживавшихся на желающих снять квартиру людях. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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По ее словам, злоумышленники оставляли на специализированных сайтах объявления о сдаче жилья в аренду. Заинтересовавшихся клиентов приглашали заключить договор в офисах на Дмитровском шоссе и улице Бутлерова. За услуги аферисты просили от 15 до 50 тысяч рублей.

После заключения договора клиента добавляли в специальный чат, где публиковали фотографии квартир. Пользователи выбирали понравившиеся квартиры и пытались договориться о просмотре жилья, однако лжериэлторы постоянно переносили встречу под разными предлогами. Возвращать деньги они также отказывались, ссылаясь на истечение срока действия соглашения.

В результате пострадали 16 человек. Обманутые клиенты обратились в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи порядка задержали шестерых членов группировки, а также провели обыски в офисах и квартирах фигурантов. В результате у них изъяли документы, технику и другие доказательства.

На время следствия двоих фигурантов заключили в СИЗО. Остальных подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.