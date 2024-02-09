Полиция в Ульяновске задержала участников массовой драки у бара

Силовики задержали участников массовой драки, произошедшей в конце января возле одного из баров в Засвияжском районе Ульяновска, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Уголовное дело по факту хулиганства группы молодых людей передано из органов полиции в Засвияжский следком.

По предварительной версии следствия, 28 января у бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. Сообщается, что в результате произошедшей потасовки пострадали несколько ее несовершеннолетних участников, получив телесные повреждения.

На распространенных в соцсетях видеороликах видно, что в драке участвовали десятки человек.

Личности участников конфликта были установлены силами оперативных сотрудников регионального УМВД и следователями. Были проведены задержания и обыски в квартирах и автомобилях.

"27-летний организатор конфликта, а также еще двое подозреваемых в возрасте 21 и 22 лет, применявшие в ходе конфликта в качестве оружия различные предметы, задержаны, следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения", - сообщили в СУСК.