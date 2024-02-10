Экс-директор клиники "Медицина 24/7" задержан по прилете из Турции

"9 февраля 2024 года Серебрянский задержан в аэропорту по прилете из Турецкой Республики, после чего помещен в СИЗО. С ним проводятся необходимые следственные действия, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сказали в пресс-службе.