Экс-директор клиники "Медицина 24/7" задержан по прилете из Турции

Бывший директор клиники "Медицина 24/7" Олег Серебрянский, объявленный в международный розыск, задержан в столичном аэропорту по прилете из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"9 февраля 2024 года Серебрянский задержан в аэропорту по прилете из Турецкой Республики, после чего помещен в СИЗО. С ним проводятся необходимые следственные действия, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сказали в пресс-службе.
В СК пояснили, что в отношении бывшего генерального директора и главного врача клиники "Медицина 24/7" в Москве Серебрянского расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, в результате оказания в клинике услуг, не отвечающих требованиям безопасности, умерла женщина.
"В 2021 году Серебрянский скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия судом заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Ранее судом был вынесен приговор двум сотрудникам клиники.