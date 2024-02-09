В Петербурге таксист распылил газовый баллон в лицо беременной женщине и ребенку

В Приморском районе Санкт-Петербурга таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка и распылил им в лицо газовый баллон. Об этом сообщает 78.ru.

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Нападение произошло на парковке торгово-развлекательного центра «Сити Молл», которая находится на Коломяжском проспекте. Информация о состоянии пятилетнего ребенка и беременной женщины не приводится. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

В январе в Москве таксист напал на машину женщины, которая перевозила 88-летнюю мать с инвалидностью. Горожанка написала заявление в полицию. Ее обидчика быстро отыскали и задержали.