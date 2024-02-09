Упавший в Карелии вертолет Ми-8 не удалось поднять со дна

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Карелии, не удалось поднять со дна Онежского озера. Об этом сообщил источник 78.ru.

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По его информации, специалисты смогли осмотреть корпус упавшего в озеро вертолета, однако впоследствии страховочный механизм не выдержал, из-за чего Ми-8 сорвался и снова оказался на дне водоема.

В пятницу, 9 февраля, сотрудники экстренных служб снова попробуют поднять со дна вертолет. Других подробностей о ситуации с воздушным судном не приводится.