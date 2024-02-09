Стая собак напала на 8-летнего мальчика в Иркутской области
Стая собак напала на восьмилетнего мальчика в Усть-Куте Иркутской области. Как сообщает «КП», инцидент произошел в четверг, 8 февраля, в микрорайоне Железнодорожник.
Нападение попало на камеру видеонаблюдения. Бродячие животные некоторое время преследовали школьника, пока одна из собак не укусила его за руку. Ребенок побежал и упал, а стая окружила его. Отогнать собак помогла женщина, которая проходила мимо и напугала животных.
Местная прокуратура начала проверку — обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются. В ведомстве призвали родителей или иных законных представителей мальчика обратиться к прокурорам, чтобы решить вопрос о защите прав ребенка.
Ранее, 7 февраля, аналогичный инцидент произошел в село Черноречье в Самарской области. На ребенка, который шел на занятия, набросились две агрессивных собаки. Спас школьника местный житель, который отогнал животных лопатой. Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь.