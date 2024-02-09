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Система ПВО пресекла попытку украинских БПЛА атаковать объекты ТЭК в Орловской области

Система противовоздушной обороны пресекла попытку атаки четырех украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области.

ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на объекты ТЭК в Орловской области
© РИА Новости

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.

"Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА (четыре штуки) на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что в случае обнаружения в небе подобных летательных аппаратов необходимо незамедлительно сообщить по телефонам дежурной службы УФСБ по Орловской области, дежурной части УМВД России по Орловской области, либо на единый номер службы спасения - 112.

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