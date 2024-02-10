На Филиппинах 35 человек погибли в результате оползня
По меньшей мере 35 человек погибли в результате оползня, произошедшего из-за дождей, в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах. Об этом информирует телеканал GMA News со ссылкой на местные власти.
«Число погибших в результате оползня в Мако, Давао-де-Оро, возросло до 35», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё 77 человек числятся пропавшими без вести в результате стихии.
Ранее сообщалось, что число жертв оползня, сошедшего в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 11.