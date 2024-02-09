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ТАСС: кровля горящего на севере Москвы дома полностью обрушилась

На улице Черняховского в Москве произошло полное обрушение кровли жилого дома, который находится в состоянии пожара. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Полностью разрушенная кровля обрушилась, и горящие обломки падают вокруг здания, пишет информагентство. Пожарные работают на безопасном расстоянии от дома, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

ТАСС: кровля горящего на севере Москвы дома полностью обрушилась
© РИА Новости

На место происшествия прибыла заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова. Ведомство взяло на себя контроль за выяснением всех обстоятельств возникновения пожара и обеспечением соблюдения прав жильцов этого горящего дома. Пожар в жилом доме на улице Черняховского начался ночью на кровле. Площадь возгорания изначально составляла 300 квадратных метров, но позже огонь распространился на площадь в 4 тысячи квадратных метров.

На севере Москвы движение перекрыто по улице Черняховского из-за пожара

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Были эвакуированы около 400 человек, а из пятого подъезда был спасен пожилой мужчина, который не мог самостоятельно покинуть здание - он был в инвалидном кресле. Для тушения пожара были задействованы два вертолета Ка-32. Как пишет ТАСС, это стало самым масштабным пожаром в жилом доме в новейшей истории Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Также Дептранс Москвы сообщил, что перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта в область. До этого сообщалось, что из-за крупного пожара движение по улице Черняховского перекрыто для работы оперативных и экстренных служб.

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