Что известно о пожаре в жилом доме на севере Москвы

Крыша жилого дома загорелась на севере Москвы. По последним данным, площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали более 400 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как рассказали в оперативных службах, это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства ЧП

- Пожар начался ночью на крыше дома по адресу: ул. Черняховского, дом 4. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 кв. м, но позднее она выросла до 4 тыс. кв. м.

- Началось обрушение чердака здания.

- Возгорание угрожает примыкающим к дому зданиям и соседнему торговому центру, рассказали в оперативных службах.

Действия спасателей

- Из дома, по данным оперативных служб, эвакуировали более 400 человек. Как заявили в столичном управлении МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

- Пожару присвоен третий ранг из пяти возможных. Тушение осложняют мороз и ветер.

- К ликвидации возгорания привлекли два вертолета Ка-32.

Реакция властей

- Эвакуированным жильцам оказывается необходимая помощь, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что все городские службы работают на месте происшествия.