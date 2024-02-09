Борт «Уральских авиалиний» из Дубая развернули в небе из-за состояния пассажирки
Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за чего командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Об этом информирует РИА Новости.
«Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи», — передаёт агентство.
По его данным, экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов.
Ранее самолёт «Азимута» вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
Также летевший из Китая самолёт экстренно сел в Якутске.