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Борт «Уральских авиалиний» из Дубая развернули в небе из-за состояния пассажирки

Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за чего командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Борт «Уральских авиалиний» из Дубая развернули в небе
© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи», — передаёт агентство.

По его данным, экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов.

Ранее самолёт «Азимута» вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Также летевший из Китая самолёт экстренно сел в Якутске.

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