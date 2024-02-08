Погиб упавший на пути на станции метро «Арбатская» пассажир

Упавший на пути на станции метро «Арбатская» пассажир погиб
Человек, который упал на пути на станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«Предварительно установлено, что примерно в 21:17 на станции метро «Арбатская» произошло падение пассажира на пути. В результате полученных травм человек скончался», – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.