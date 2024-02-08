В Пермском крае ликвидирован пожар, где огонь от газопровода перекинулся на дома

В Пермском крае пожарные успешно ликвидировали огонь на горящем газопроводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

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Горение строений оперативно потушили.

Инцидент произошел в поселке Куеда. По информации СМИ, произошел взрыв на газопроводе, после чего воспламенились дома. Возгорание удалось локализовать на площади 180 квадратных метров.

В результате пострадали шесть человек, среди них оказались и дети. У некоторых медики диагностировали ожоги и отравление угарным газом. Всех направили в местные больницы.