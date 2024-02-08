Россиянин попытался заманить мальчика домой и изнасиловать

Жителя Сыктывкара обвиняют в приготовлении к изнасилованию ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по Республике Коми.

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Инцидент произошел на проспекте Бумажников. По версии правоохранителей, в день произошедшего мальчик гулял без взрослых. Пьяный 36-летний подозреваемый подошел к ребенку и стал с ним общаться.

В какой-то момент ему удалось ввести мальчика в заблуждение и пригласить к себе домой. Как сообщил подозреваемый, в квартире он планировал изнасиловать нового знакомого.

«Довести задуманное до конца фигурант не смог. В ситуацию вмешался прохожий, и мальчик убежал с места происшествия», – сообщили в СК.