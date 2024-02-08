Следовавший в Петербург поезд остановили из-за обстрела со стороны Украины

Из-за обстрела со стороны Украины в пути следования был остановлен поезд, следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Газета.Ru
Снаряд ВСУ прилетел близ села Гостищево, в результате чего в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. Это и привело к остановке поезда. Lenta.ru
Гладков добавил, что на месте происшествия уже работают ремонтные бригады. По оценкам губернатора, поезд будет запущен примерно через 40 минут. Он заверил, что задержек по другим маршрутам следования нет. News.ru