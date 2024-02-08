Следовавший в Петербург поезд остановили из-за обстрела со стороны Украины

Из-за обстрела со стороны Украины в пути следования был остановлен поезд, следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Газета.Ru

Снаряд ВСУ прилетел близ села Гостищево, в результате чего в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. Это и привело к остановке поезда. Lenta.ru