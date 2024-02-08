Прокурор запросил восемь лет колонии экс-директору Собчак

Прокурор просит приговорить к 8 годам колонии строгого режима коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, а также к 7,5 годам строгого режима бывшего глареда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева. Lenta.ru

«Прошу признать Суханова виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима», — заявил прокурор. Газета.Ru