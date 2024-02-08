В Москве задержали курьера из Таджикистана за изнасилование 11-летней девочки

В Москве против гражданина Таджикистана, который работает курьером, возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней девочки. Она открыла мужчине дверь, и курьер совершил насильственные действия сексуального характера в ее отношении. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего курьера-иностранца, который привез заказ и совершил сексуальное насилие над открывшей ему дверь 11-летней девочкой», — передает «Лента.ру» информацию от Ивановой.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Кроме того, его проверяют на законность пребывания в Москве.