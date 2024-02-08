В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.
Об этом он написал в Telegram.
«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.
Ранее в Белгороде был запущен сигнал ракетной опасности.
7 февраля над Белгородом и Белгородским районом было сбито пять воздушных целей на подлёте к городу.
Перед этим в регионе уже было сбито семь реактивных снарядов. В результате первого обстрела два человека получили травмы.