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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
© РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгороде был запущен сигнал ракетной опасности.

7 февраля над Белгородом и Белгородским районом было сбито пять воздушных целей на подлёте к городу.

Перед этим в регионе уже было сбито семь реактивных снарядов. В результате первого обстрела два человека получили травмы.

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Вячеслав Гладков
Белгородская Область
Белгород