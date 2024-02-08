Капитана теплохода на Кубани подозревают в контрабанде мазута за рубеж

"По данным следствия, капитан теплохода в феврале 2021 года осуществлял транспортировку мазута. Прибыв в морской порт "Кавказ" Темрюкского района, с целью незаконного перемещения мазута через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, фигурант предоставил документацию о непересечении государственной границы России для исключения прохождения пограничного и таможенного контроля. При этом подозреваемый знал, что перемещение через таможенную границу нефтепродуктов мазута без таможенного декларирования запрещено", - говорится в сообщении.