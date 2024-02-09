Пассажир ранил мужчину на станции «Парк Победы»

Злоумышленник ранил пассажира в ходе конфликта на станции метро «Парк Победы». Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в пятницу, 9 февраля.

По его словам, между мужчинами произошел конфликт на платформе. В какой-то момент злоумышленник ударил оппонента острым предметом в спину, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Врачи сообщили о произошедшем в полицию.

Инцидент попал на видео.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали. На время следствия его заключили в СИЗО.