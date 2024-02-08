Конфликт произошел на складе Wildberries в подмосковной Электростали , полиция задержала 10 человек. Telegram-канал Baza уточняет, что драка началась из-за неправильно наклеенного штрихкода. News.ru

"Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. ТАСС