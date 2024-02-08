На Украине после взрыва возник пожар на объекте инфраструктуры

После взрыва в Винницкой области на западе Украины на одном из объектов инфраструктуры возник пожар. Об этом в своем Сергей Борзов.
По его словам, огонь удалось локализовать. Пожарные завершают работы по ликвидации пожара, в результате происшествия никто не пострадал.
В ночь на 8 февраля взрывы также произошли в Одессе и Николаеве. Всего воздушная тревога была объявлена в 14 областях Украины.
Вечером 7 февраля взрыв также прогремел в Миргороде, в Полтавской области Украины. Незадолго до этого было опубликовано оповещение о ракетной опасности для города.
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