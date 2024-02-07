Украинец утонул при попытке добраться до Румынии

Житель Харьковской области утонул в реке Прут при попытке попасть в Румынию . Об этом сообщила Госпогранслужба Украины , которая регулярно информирует о попытках мужчин сбежать из страны в связи с мобилизацией.

"Пытался попасть в Румынию, переплыв Прут, тело мужчины обнаружили на берегу реки. О погибшем проинформировали пограничников румынские коллеги. Он оказался гражданином Украины 1982 года рождения, жителем Харьковской области", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.