Лифт с пассажиркой рухнул в многоэтажке в Москве

В Москве в доме на улице Краснодарская рухнул лифт, в котором находилась женщина. О ее состоянии неизвестно. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Очевидцы сообщают о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы. <…> В лифте в этот момент находилась женщина», — передает канал.
Отмечается, что происшествие случилось в доме на улице Краснодарская. Состояние женщины на данный момент неизвестно. Однако, как сообщают очевидцы, она подавала признаки жизни. На место ЧП выехали спасатели и сотрудники скорой помощи.
Ранее в Нижневартовске в многоэтажке лифт с пассажирами опустился в шахту, потому что у него сработала автоматика. Пострадавших не обнаружено. Прокуратура организовала проверку по данному происшествию. По ее итогам будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и работе организаций по обслуживанию лифтов.