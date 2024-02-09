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Baza: в Москве в многоэтажке рухнул лифт с пассажиркой

В Москве в доме на улице Краснодарская рухнул лифт, в котором находилась женщина. О ее состоянии неизвестно. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Лифт с пассажиркой рухнул в многоэтажке в Москве
© РИА Новости

«Очевидцы сообщают о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы. <…> В лифте в этот момент находилась женщина», — передает канал.

Отмечается, что происшествие случилось в доме на улице Краснодарская. Состояние женщины на данный момент неизвестно. Однако, как сообщают очевидцы, она подавала признаки жизни. На место ЧП выехали спасатели и сотрудники скорой помощи.

Ранее в Нижневартовске в многоэтажке лифт с пассажирами опустился в шахту, потому что у него сработала автоматика. Пострадавших не обнаружено. Прокуратура организовала проверку по данному происшествию. По ее итогам будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и работе организаций по обслуживанию лифтов.

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