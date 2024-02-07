В Петербурге пассажир упал на пути на синей ветке метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на синей ветке, и в результате движение остановилось на участке от станции «Удельной» до «Парнаса». Вестибюли временно работали только на выход.

Сообщается, что упавший на пути пассажир жив и его уже эвакуировали на платформу. Информации о его состоянии не поступало, данные об обстоятельствах и причинах инцидента не уточняются. Движение поездов восстановили.