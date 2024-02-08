Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«После первого обстрела количество пострадавших увеличилось до трех — в травмпункт самостоятельно обратилась женщина, у пострадавшей ушибленные раны верхних и нижних конечностей», — сообщил губернатор, подчеркнув, что женщине оказали всю необходимую помощь и направили лечиться амбулаторно.

По его словам, в результате атаки Украины в городе оказались выбиты окна в 42 квартирах пяти жилых домов, посечены фасады и повреждены хозпостройка. Помимо этого, повреждения получили 24 автомобиля и одно из промышленных предприятий.