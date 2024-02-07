В Белгороде ракета ВСУ попала в грузовик
В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ один снаряд попал в грузовик, водитель жив. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что ракета упала прямо под кабину грузовика, который ехал по улице Рабочая в районе Крейда. По данным SHOT, водитель выжил и находится в сознании. Он госпитализирован в больницу.
Согласно предварительной информации, ВСУ нанесли удар по грузовику из чешской РСЗО RM-70 «Вампир».
В свою очередь губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил у себя в Telegram-канале о двух пострадавших в результате обстрела ВСУ.
«У одного мужчины баротравма, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу — у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.
Также, по его словам, от обстрелов в Белгороде пострадали два многоквартирных дома, в которых выбило окна, порядка 15 автомобилей, два частных дома и территория одного предприятия.