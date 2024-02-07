СМИ: Толпа украинок избила женщину с ребенком за доносы в военкомат

Толпа женщин в Ивано-Франковской области Украины набросилась на местную жительницу, заподозрив ее в доносах в военкомат. Об этом стало известно в среду, 7 февраля.

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Как позднее рассказала сама пострадавшая, женщины решили, что она собирается доносить на мужей напавших на нее женщин в военкомат. В этот момент с женщиной была ее маленькая дочь.

Толпа окружила автомобиль, а после избила женщину вместе с девочкой. Побои прекратились, когда в толпе кто-то крикнул, что люди ошиблись автомобилем с предполагаемым доносчиком. Сейчас в произошедшем разбирается полиция, передает Telegram-канал «Shot».

Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 13 мая 2024 года. Об этом рассказал депутат Ярослав Железняк.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении мобилизации и военного положения в стране на 90 дней. Власти страны уже девять раз продлевали военное положение.