Россиянина задержали за поджог пяти автомобилей

Полиция задержала подозреваемого, который поджег пять автомобилей во дворе дома на Рашетовой улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

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Злоумышленника поймали 1 февраля в городе Россошь Воронежской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

По данным правоохранителей, поджигателем является 22-летний житель Краснодарского края, который заявил, что ему заказали поджог в интернете и обещали 400 тысяч рублей. За деньгами подозреваемый должен был поехать в Тихорецк.

28 января пожар начался с автомобиля Skoda Kodiaq, затем огонь перекинулся на стоящие рядом BMW X5, Land Rover, Mercedes-Benz E-Класса и Toyota Land Cruiser. Skoda выгорела полностью, остальные машины были повреждены.