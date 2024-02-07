Главу ГУР Буданова внесли в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в реестр экстремистов и террористов. RT на русском
«Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р., г. Киев Украинской ССР», — такая строчка появилась в списке ведомства. Газета.Ru
В декабре прошлого года Буданов был заочно арестован Басманным судом Москвы. Его обвиняют в совершении теракта, совершенного группой лиц и повлекшим тяжкие последствия. По данным Следственного комитета РФ, на счету начальника ГУР и его сотрудников 104 теракта. Российская газета