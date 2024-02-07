Главу ГУР Буданова внесли в реестр экстремистов

В декабре прошлого года Буданов был заочно арестован Басманным судом Москвы. Его обвиняют в совершении теракта, совершенного группой лиц и повлекшим тяжкие последствия. По данным Следственного комитета РФ, на счету начальника ГУР и его сотрудников 104 теракта. Российская газета