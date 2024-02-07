На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дугиной

На Украине объявлен в розыск соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко. Об этом со ссылкой на министерство юстиции Украины пишут «Известия».

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По данным издания, на сайте ведомства появилась информация о том, что Цыганенко был внесен в реестр должников и разыскивают для взыскания трех задолженностей. Две из них – это оплата судебных издержек, а также штраф в сфере безопасности дорожного движения по делу об административном правонарушении.

В реестре также отмечено, что решения вынес Днепровский районный суд общей юрисдикции.

Автомобиль Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа 2022 года в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте. ФСБ обвинила в подготовке преступления украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала гражданку Украины Наталью Вовк.