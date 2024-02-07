Пьяные 17-летний подросток и санитар жестоко избили петербуржца у ТРК

В Выборгском районе Санкт-Петербурга пьяные 17-летний подросток и санитар жестоко избили 60-летнего мужчину у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Гранд Каньон». Об этом стало известно «Фонтанке».

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По сведениям издания, прохожий вызвал бригаду медиков на проспект Энгельса, 154. Он заметил на остановке у ТРК нетрезвого горожанина с травмами.

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии: у него зафиксировали серьезные травмы головы, груди и живота. Спасти пациента не удалось. При себе у него не оказалось никаких документов.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Они выяснили, что на мужчину напали 17-летний юноша из Кудрово и 20-летний санитар одной из городских больниц, который проживает неподалеку от «Гранд Каньона».

Опергруппа задержала обоих у дома старшего. В момент совершения преступления молодые люди были пьяны.