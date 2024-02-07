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В Севастополе менеджера банка обвинили в хищении у клиентов 18 млн рублей

Вкладчики одного из севастопольских банков пострадали от мошеннических действий менеджера, женщину подозревают в краже у клиентов 18 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

В Севастополе менеджер банка похитила у клиентов 18 млн рублей
© Газета.Ru

По версии следствия, 31-летняя сотрудница банка убеждала клиентов положить деньги на вклад под выгодный процент. После зачисления средств менеджер составляла поддельные платежные документы, по которым перечисляла накопления клиентов на счета неустановленных подельников, а затем обналичивала их в банкоматах.

В общей сложности клерку удалось обмануть 21 доверчивого клиента банка, выманив у них 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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