В Севастополе менеджер банка похитила у клиентов 18 млн рублей

Вкладчики одного из севастопольских банков пострадали от мошеннических действий менеджера, женщину подозревают в краже у клиентов 18 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

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По версии следствия, 31-летняя сотрудница банка убеждала клиентов положить деньги на вклад под выгодный процент. После зачисления средств менеджер составляла поддельные платежные документы, по которым перечисляла накопления клиентов на счета неустановленных подельников, а затем обналичивала их в банкоматах.