Стало известно о мощном взрыве в центре Киева и работе ПВО

В центре Киева произошел мощный взрыв, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

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«В эти минуты раздался очень мощный взрыв в центре», — сказал собеседник агентства.

Украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале также проинформировало о повторных взрывах в городе.

Кроме того, киевский мэр Виталий Кличко в Telegram заявил, что в столице оказались повреждены две высоковольтные линии, поэтому часть потребителей осталась без электроэнергии.