Челябинские таможенники не пустили в Россию тонну украинских сладостей

«Конфеты, карамель, вафли, ирис, трубочки и батончики инспекторы в ходе досмотра нашли в грузовом отсеке транспортного средства — всего более 800 упаковок кондитерских изделий. Как объяснил перевозчик, он не знал о стране происхождения груза и о том, что нарушает закон», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.