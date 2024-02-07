Десятиклассник зашел в чужую школу Иркутска и стал угрожать пистолетом
В Иркутске десятиклассник, вооружившись пистолетом, заявился на урок в чужую школу и приказал классу встать на колени. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, всего в школу проникли три посторонних юноши. Они вошли в один из классов утром. В помещении находились девятиклассники, которые ждали начала занятий.
Один из проникнувших в учреждение парней — 16-летний Даниил — на входе в кабинет снял кофту и продемонстрировал за поясом пистолет. После этого он приказал школьникам встать на колени. Отмечается, что успокоить подростка решили его же товарищи, которые вывели друга с территории школы.
Всех хулиганов задержали и доставили в полицейский отдел. На допросе они сообщили, что пришли в школу, чтобы покрасоваться перед знакомой. Пистолет, который был при себе у Даниила, сотрудники органов еще не нашли.
На родителей и опекунов детей уже составлены протоколы за неисполнение своих обязанностей, передает Telegram-канал.
Другая ситуация произошла в Москве, где мужчина «в шутку» угрожал работникам кафе пистолетом, из-за чего стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.
Похожее преступление было совершено на улице Широкой. Злоумышленник зашел в супермаркет, после чего спрятал несколько фигурок и два ароматизатора в рукаве куртки. На выходе он подрался с охранниками.