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Sputnik: воздушный шар упал в Грузии, есть погибшие

Воздушный шар упал в Грузии в районе села Асурети, сообщает Sputnik Грузия. По предварительным данным, погибли три человека, которые находились на борту.

Воздушный шар с людьми упал в Грузии
© dreamstime.com

По информации некоторых СМИ, шар задел линию электропередачи, перед падением он направлялся из Поти в Кахети.

Пользователи соцсетей утверждают, что запланированный полёт был частью подготовки к установлению мирового рекорда.

В январе воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли.

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