Воздушный шар с людьми упал в Грузии

Sputnik: воздушный шар упал в Грузии, есть погибшие
Воздушный шар упал в Грузии в районе села Асурети, сообщает Sputnik Грузия. По предварительным данным, погибли три человека, которые находились на борту.
По информации некоторых СМИ, шар задел линию электропередачи, перед падением он направлялся из Поти в Кахети.
Пользователи соцсетей утверждают, что запланированный полёт был частью подготовки к установлению мирового рекорда.
В январе воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли.