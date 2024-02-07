Воздушный шар с людьми упал в Грузии

Воздушный шар упал в Грузии в районе села Асурети, сообщает Sputnik Грузия. По предварительным данным, погибли три человека, которые находились на борту.

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По информации некоторых СМИ, шар задел линию электропередачи, перед падением он направлялся из Поти в Кахети.

Пользователи соцсетей утверждают, что запланированный полёт был частью подготовки к установлению мирового рекорда.