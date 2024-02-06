Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в авиакатастрофе

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера умер в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету La Nación.

Отмечается, что бывший президент находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Лос-Риос. Помимо Пиньера на борту присутствовало еще три человека, но погиб только экс-президент.

Согласно предварительной информации, Пиньера не смог расстегнуть ремень безопасности, когда вертолет потерял управление и рухнул в озеро. Источник отмечает, что воздушное судно опустилось на глубину 40 метров.