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Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в авиакатастрофе

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера умер в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету La Nación.

Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в авиакатастрофе
© globallookpress.com

Отмечается, что бывший президент находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Лос-Риос. Помимо Пиньера на борту присутствовало еще три человека, но погиб только экс-президент.

Согласно предварительной информации, Пиньера не смог расстегнуть ремень безопасности, когда вертолет потерял управление и рухнул в озеро. Источник отмечает, что воздушное судно опустилось на глубину 40 метров.

Ранее четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Колумбии.

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