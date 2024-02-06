В Ростове-на-Дону в аварийном доме обрушилась несущая стена
В Ростове-на-Дону произошло обрушение несущей стены в аварийном доме. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Речь идет о здании 1917 года постройки на улице Черепахина, 160. Жилая площадь дома составляет 221 квадратный метр, из семи квартир в нем пять находятся в муниципальной собственности.
«В декабре 2023 года дом признан аварийным. На тот момент в нем проживало всего три семьи. Две семьи — в квартирах частной собственности и одна в муниципальной. Остальные помещения заселены не были», — написал Логвиненко.
По его словам, с жильцами муниципальной квартиры в январе 2024 года был заключен договор соцнайма и предоставлено новое жилье. Других собственников в связи с произошедшим заселили в маневренный фонд. Пострадавших нет.
На данный момент по адресу ввели режим ЧС, дом отключили от коммуникаций и ограничили к нему доступ. Проводятся мероприятия по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения.